Mówił, że chce "zabić muzułmanina" i "robi to dla Brytanii". Polak skazany za atak na sprzedawcę

Czterdziestoośmioletni mężczyzna powiedział wcześniej policjantom, że chce "zabić muzułmanina" i "robi to dla Brytanii".

Do zdarzenia doszło w czerwcu zeszłego roku. Marek Z. wsiadł do samochodu i próbował "przygwodździć" do ściany właściciela lokalu. Przedtem wznosił okrzyki "biała siła". Wykonał też nazistowski salut.

Prokurator podkreślał, że mężczyzna był sympatykiem skrajnie prawicowej partii Britain First. W jego domu znaleziono potem ulotki i gazety tego ugrupowania. Wydając wyrok sędzia stwierdził, że pewną rolę odgrywały tu motywacje rasistowskie. Dodał jednak że decydującym czynnikiem było nadużywanie przez niego alkoholu.

Pobił też żonę

"To było przerażające przeżycie dla świadków i niedoszłej ofiary. Mężczyzna trzykrotnie przekroczył dopuszczalny limit alkoholu. Łut szczęścia sprawił, że nikt nie ucierpiał w wyniku jego szału" - stwierdziła Georginia Acuna z Metropolitan Police. Policja nie ukrywa, że miała nadzieje na wyrok bardziej surowy. Wyrok to 33 tygodnie więzienia. Marek Z., skazany też za pobicie żony, wyjdzie teraz na wolność. Na poczet wyroku zaliczono mu czas, jaki spędził w areszcie, czekając na rozprawę.