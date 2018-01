Chciała wypędzić z córki diabła, wepchnęła jej krzyż do gardła. Patrzyła, jak się wykrwawia

Do wydarzenia doszło w sierpniu 2016 roku w Oklahomie. Juanita Gomez uznała, że jej córkę opętał diabeł. Postanowiła działać na własną rękę i zamiast wezwać księdza, wcieliła się w rolę egzorcysty. Kobieta wepchnęła córce do gardła krzyż oraz medalion i patrzyła, jak się wykrwawia.

"Mamrotała coś o diable"

Ciało 33-latki znalazł jej chłopak, Francisco Merlos. Przyszedł w odwiedziny i zobaczył, że jego dziewczyna leży posiniaczona i zakrwawiona na podłodze. Gdy zapytał Juanitę Gomez dlaczego nie wezwała pomocy, kobieta miała „mamrotać coś o diable i pieniądzach”, po czym stwierdzić wprost, że jej córka jest opętana. Gdy mężczyzna chciał wyjść z domu by wezwać policję, kobieta próbowała go zatrzymać. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, Juanita Gomez przyznała się do wszystkiego. Powiedziała, że ukrzyżowała córkę by wypędzić z niej diabła. Kobieta przyznała, że wepchnęła jej krzyż do gardła i patrzyła, jak wypływa jej krew z ust. Gdy zmarła, ułożyła jej ciało na znak krzyża, zaś na klatce piersiowej położyła kolejny krucyfiks. Dodatkowo Juanita Gomez miała pogryzione i posiniaczone ręce. Przyznała, że doznała ich w trakcie walki z córką.

Niebawem usłyszy wyrok

Jak podaje telewizja CBS, 51-letnia Juanita Gomez niebawem usłyszy wyrok. We wtorek ławnicy wysłuchali zeznań świadków, w tym chłopaka zamordowanej. Ukazano im dramatyczne nagranie rozmowy mężczyzny z ratowniczką telefonu alarmowego oraz zdjęcia zamordowanej kobiety. Ławnicy orzekli o winie Gomez i rekomendowali karę więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Prokurator Suzanne Lavenue w rozmowie z The Oklahoman powiedziała, że to sprawiedliwy werdykt. - Ofiara bardzo cierpiała. (…) Sprawczyni po dokonaniu morderstwa przebywała z jej ciałem przez cały dzień. Próbowała zatuszować swój czyn próbując zrzucić winę na córkę - powiedziała Lavenue. Dodała, że miejsce zbrodni wyglądało "jak z koszmaru", zaś materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości. Juanita Gomez czeka teraz na wyrok sądu.