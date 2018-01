IKEA zachęca, by nasikać na tę reklamę w ich gazetce. W zamian - zniżka

Wezwanie sieci IKEA, by umieścić mocz na jej własnej reklamie z pewnością przyciąga uwagę - jednak nie ma to być celem samym w sobie. W stronie pisma, w którym ma znajdować się reklama, twórcy umieścili... test ciążowy.

Jeśli wynik testu jest pozytywny - na stronie ukazuje się specjalna, zniżkowa cena łóżka dziecięcego.

Agencja reklamowa chwali się, że umieszczenie działającego testu ciążowego, który do tego pokazuje specjalną cenę, wymagało połączenia kilku technologii - podaje branżowy serwis adweek.com.

Wśród komentarzy dotyczących nietypowej reklamy wiele jest pozytywnych. Ludzie chwalą nowatorskość i kreatywność reklamy.

Pojawiły się też jednak negatywne opinie - zdaniem jednego z komentatorów wylewanie moczu na gazetę jest po prostu obrzydliwe.

"Tym razem jednak przesadzili. Po pierwsze trudno sobie wyobrazić, że ktoś jednak zastosuje się do wskazówek. Po drugie nie dla każdego wynik pozytywny będzie dobrą informacją. Informacja o zniżce w tej sytuacji raczej przyjemności nie sprawi" - skomentowała firma lheventstudio.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza reklama, w której rolę odgrywa mocz. Greg Swan przypomniał na Twitterze, że kilkanaście lat temu kanał Animal Planet stworzył reklamę przeznaczoną dla psów i ich właścicieli. Umieszczone na dole słupów i latarni plakaty miały wyczuwalny dla zwierząt zapach moczu. Wg pomysłu kiedy pies podchodził do pachnącego plakatu, jego właściciel miał zwrócić uwagę na większą (i bezzapachową) wersję reklamy.