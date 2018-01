Uczeń australijskiej podstawówki bawił się w piaskownicy. Znalazł jaja bardzo jadowitego węża

makvelithedon7 2 godziny temu Oceniono 23 razy 11

Oczywiście nie można było napisać w tytule, że zdarzenie miało miejsce w Australii, bo wtedy nikogo by to nie zdziwiło i prawie nikt by nie kliknął. Przyzwyczaiłem się do takich standardów dziennikarskich na plotku i sport.pl, ale na dziale wiadomości to coś nowego. Nie idźcie tą drogą!