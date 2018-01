"Zbiorowy gwałt strażaków na nastolatce". Mieszkaniec powiadomił burmistrza o strasznym wideo

kingstonny 2 godziny temu Oceniono 10 razy 2

MOGLO dojsc do zbiorowego gwaltu, ale Gazety tytul brzmi: Zbiorowy Gwalt itd. Za zbiorowy gwalt, Gazeto, w USA idzie sie do paki na bardzo dlugie lata. Gdyby byly jakiekolwiek dowody to strazacy by oczekiwali na process w pudle, albo tez ktos by zaplacil bail (gwarancje?) rzedu kilkuset tysiecy dolarow of lebka. Ktos bardzo nie lubi Ameryki, ale czy to pozwala na tak stronniczy tytul?