11 książąt aresztowanych. Nie chcieli płacić za wodę i prąd, okupowali pałac

polakadam 4 godziny temu Oceniono 10 razy 6

Książęta. Przywileje. Sfiksowany kraj z tej Arabii Saudyjskiej. I pomyśleć że gdyby tam nie odkryto ropy to do dzisiaj pasaliby kozy i nikt by się nimi nie interesował. Ale ropa zaczyna tracić znaczenie. Wrócą do korzeni?