Samice orangutanów "wynalazły" specyfik, którym leczą się same. Pomaga zwłaszcza mamom

Orangutany borneańskie wcierają w skórę liście rośliny Dracaena cantleyi, by uśmierzyć ból. Z jej liści i śliny tworzą pianę, którą wcierają w ciało. To pierwszy w historii dowód na celowe zewnętrzne wykorzystywanie przez małpy substancji o potencjale leczniczym.

Niesmaczne, ale o cennych właściwościach

Naukowcy zaobserwowali, że orangutany nie jedzą liści draceny, tylko wcierają je w skórę. Liście zawierają związki chemiczne - tzw. saponiny, które sprawiają, że są one gorzkie, a więc niesmaczne. Badacze potwierdzili, że orangutany z Bornego nie połykają, a wypluwają resztki liści, których nie aplikują na skórę. Zaczęli podejrzewać, że zwierzęta wykorzystują je w celach leczniczych.

By potwierdzić swoje podejrzenia, naukowcy musieli przebadać liście Dracaeny cantleyi. Okazało się, że mają właściwości hamujące namnażanie się cytokin prozapalnych TNF, które inicjują reakcje zapalne.

Zmęczone matki robią maść

Naukowcy zaobserwowali też, że z dobrodziejstw liści Dracaeny cantleyi korzystają głównie żeńskie osobniki, które uzyskaną papkę wcierają w skórę ramion. Uznali, że prawdopodobnie robią to po to, by uśmierzyć ból przeciążonych przez noszenie potomstwa mięśni.

Co ciekawe, tę samą roślinę co małpy do uśmierzania bólu mięśni wykorzystują też ludy tubylcze zamieszkujące Borneo, co zdaniem naukowców dodatkowo potwierdza ich teorię.

Zgłosili się do "Nature"

Naukowcy z Indonezji, Wielkiej Brytanii, Czech i Austrii w składzie Helen C. Morrogh-Bernard, Ivona Foitová, Zery Yeen Paul Wilkin, Rainer de Martin, Lucie Rárová, Karel Doležal, Wisnu Nurcahyo i Michael Olšanský wysłali swój artykuł naukowy do prestiżowego magazynu „Nature” na początku sierpnia 2017 roku. Po czterech miesiącach i przebadaniu sprawy uzyskał akceptację redaktorów gazety. Został opublikowany w internecie 30 listopada 2017 roku.

Mrówki dobre na bakterie, rośliny na nicienie

Zachowanie orangutanów nie jest jedynym przypadkiem, gdy zwierzęta samodzielnie się leczą korzystając z dobrodziejstw matki natury. Na przykład niektóre ptaki wcierają w ciała mrówki. Zdaniem naukowców wykorzystują kwas mrówkowy jako środek grzybobójczy i bakteriobójczy. Z kolei wśród kapucynek zaobserwowano nacieranie się liśćmi roślin, które mają działanie odstraszające insekty. Naukowcy uważają, że szympansy często połykają całe liście gorzkich roślin, których normalnie nie jedzą, aby pozbyć się z ciał nicieni (pasożytów).