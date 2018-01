Pasażerka samolotu obudziła się z ręką mężczyzny w swoich spodniach. Obok siedziała jego żona

22-latka miała zasnąć w czasie środowego lotu liniami Spirit Airlines i obudzić się z rozpiętymi guzikami koszuli. Siedzący na środkowym fotelu pasażer miał trzymać dłoń w jej spodniach - opisuje "Washington Post". Po jego drugiej stronie siedziała jego żona.

Kobieta po przebudzeniu wstała i poszła zgłosić sprawę do załogi. Według relacji stewardes kobieta płakała, opisując zdarzenie. Zapewniono jej inne miejsce. Tymczasem żona oskarżonego przyszła do załogi dowiedzieć się, co się dzieje.

Po wylądowaniu 34-letni obywatel Indii został zatrzymany i oskarżony napaść na tle seksualnym. Mężczyzna twierdzi, że wziął tabletkę nasenną i przespał cały lot, a dopiero od żony dowiedział się, że 22-latka rzekomo sama zasnęła oparta o jego kolana. Taką wersję wydarzeń przedstawiła też jego żona.

W te wyjaśnienia nie wierzy prokurator, zdaniem którego żona albo stara się kryć męża, albo nie chce uwierzyć w stawiane mu zarzuty. Podkreśla też, że przestępstwo było szczególnie zuchwałe, gdyż do molestowania doszło w miejscu publicznym, w samolocie pełnym pasażerów.