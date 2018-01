Niemiecki polityk przypomniał Polsce, że liczenie na Orbana nie wystarczy. "Unia to nie supermarket"

vontomke 3 godziny temu Oceniono 44 razy 10

Polacy nie rozumieją co to demokracja, wartości zachodu to abstrakcja. Dlatego bardzo szybko da się wpoić nienawiść do UE, w ciągu kilku lat sami zagłosujemy za wyjściem z UE. Grunt że jest kiełbasa, wóda i telewizor.