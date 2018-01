To nie jest kadr z apokaliptycznego filmu. Woda z oceanu wdarła się do miasta i zamarzła

jot9 5 godzin temu Oceniono 17 razy 5

Do tych, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie: spróbujcie sobie wyobrazić albo przypomnieć coś takiego, jak "lodówka na gaz". Urządzenie spotykane w camperach i przyczepach campingowych. Jeden z dwóch wymienników ciepła jest w niej ogrzewany płomieniem gazowym, co (bez żadnych ruchomych elementów!) powoduje obieg czynnika przemiany ciepła i w środku lodówki jest zimno. Jak myślicie, jakby wsadzić taką instalację do pomieszczenia "zamkniętego", to by się zrobiło w nim zimniej czy może by się jednak nagrzało?