Były premier apeluje o powtórzenie referendum ws. Brexitu. "Brytyjczycy zmienią zdanie"

Oskarżył Blaira o to, że przejawia - jak to określił - "unijną mentalność" nakazującą powtarzać głosowania aż do uzyskania oczekiwanego wyniku.

To proszę pan Piotrowicz pewnie zostanie eurodeputowanym. Reasumpcja głosowania to jego domena.

Czyli Blair to też Targowica..o ja pierniczę. Orban tylko nas uratuje.

Jak to było ?

Premier Morawiecki pochwalił Węgry za niezłomność i zapomniał jednocześnie po czyjej stronie stanęły w czasie wojny..