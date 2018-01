Atak zimy w USA. CNN ostrzega: ma być zimniej niż na Marsie. Obawy przed bombogenezą

Burza śnieżna oraz siarczyste mrozy nadciągnęły nad wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Taką pogodę niektórzy mieszkańcy widzą pierwszy raz w życiu. W najcieplejszym stanie w kontynentalnej części USA, czyli na Florydzie, śnieg spadł pierwszy raz od 1989 roku. To nie koniec opadów - ostrzegają synoptycy.

Śnieg zamienia się w lód, a w tej części Stanów Zjednoczonych nie ma specjalistycznego sprzętu do posypywania nawierzchni dróg solą czy piaskiem. Czasowo trzeba zamykać lokalne drogi.

Bombogeneza i rekordowe opady śniegu

Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają przed nadchodzącą bombogenezą, czyli obszarem, na którym dochodzi do bardzo gwałtownego spadku ciśnienia o co najmniej 24 hPa w ciągu doby. Silnemu niżowi towarzyszą najczęściej silne podmuchy wiatru oraz śnieżyce. Bombogeneza ma uderzyć w północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych w tym tygodniu, najpewniej jeszcze w czwartek.

A tak to zjawisko wygląda z kosmosu. Spektakularny widok:

Prognoza dla regionu Nowa Anglia (stany Maine, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, Massachusetts) przewiduje nawet 30 cm opadów śniegu oraz wichury do prawie 100 km/h. Do tej pory w tym rejonie USA padał na zmianę zamarzający deszcz, deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Aż do 15 cm śniegu ma spaść wkrótce w Georgii, Karolinie Południowej, Karolinie Północnej, Wirginii i Florydzie.

Pogoda w USA: zima w natarciu

Media w USA podają kolejne rekordy temperatur: w miejscowości Aberdeen w Dakocie Południowej termometry pokazały ostatnio aż -36 stopni Celsjusza. Tak zimno nie było tam od 1919 roku. W Omaha w stanie Nebraska też mroźno: prawie -30 st. Celsjusza, co było rekordową temperaturą od 1884 roku. W Indianapolis w Indianie było -24 stopni.

Ale to nie koniec mrozów. CNN zwraca uwagę, że jeszcze przed końcem tego tygodnia na północnym wschodzie USA będzie zimniej niż... na Marsie, gdzie kilka dni temu temperatura w najcieplejszym miejscu wyniosła nieco poniżej -16 st. C. Warto jednak zaznaczyć, że wahania temperatur na Marsie są ogromne.

Z powodu ataku zimy w Stanach Zjednoczonych zamknięto wiele lokalnych dróg. W niektórych sklepach na wschodzie kraju zabrakło piecyków elektrycznych. Zamknięto także wiele szkół w stanie Indianapolis, Iowa, Massachusetts i Ohio. W wyniku gwałtownego spadku temperatury zmarło 12 osób, głównie bezdomnych.

Amerykanie na wszelki wypadek gromadzą zapasy:

