Niemiecka pielęgniarka trzymała zwłoki niemowląt w zamrażarce. "Dzieci martwe od dłuższego czasu"

4v przed chwilą 0

A podobno takie rzeczy to tylko w katolickiej Polsce, a nie w nowoczesnych postępowych Niemczech, ateistycznych bo w byłym DDR....



No i podobno gdyby była możliwość aborcji, to takie tragedie nie miałyby miejsca?



Prawda, zwolennicy czarno-białego świata? Swoich małych rozumków....?