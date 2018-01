Mocne oskarżenie ze strony b. współpracownika Trumpa. I szybka odpowiedź. "Stracił rozum"

lodzermensz1 3 godziny temu Oceniono 22 razy 14

Amerykanie są równie głupi jak Polacy. Wybrali nałogowego kłamcę, oszusta, narcyza i psychopatę, który dla zdobycia prezydentury kumał się z wysłannikami Putina.

Bogacz, zaangażowany w szemrane interesy ogłosił się przywódcą ludu, a ciemny lud to kupił.

Należąc do ekonomicznej elity przedstawiał się jako przywódca walki ze skorumpowanymi elitami, a ciemny lud to kupił.

Trzykrotnie żonaty, z wieloma nieformalnymi związkami stał się przywódcą konserwatywnej rewolucji wartości.

Wielokrotnie oskarżany o oszustwa i niemoralne prowadzenie, bohater bulwarowej prasy i telewizyjnych show stał się ulubieńcem ortodoksyjnych chrześcijan z Bible Belt, którzy uwierzyli że poprowadzi moralną odnowę.

Cyrk na kółkach...