(Nie)typowe przesłanie prezydenta Trumpa do Kim Dzong Una. "Mój guzik atomowy jest większy"

Imperia zawsze powstawały, a następnie upadały. Ostatnio czas życia imperiów uległ znacznemu skróceniu.



Nic nie jest wieczne. Być może cały Wszechświat jest wieczny, ale nawet to nie jest pewne. W XX wieku upadły wszystkie imperia, które istniały przez rokiem 1900 i dodatkowo upadły niektóre z tych powstałych po 1900 roku.



W wyniku I Wojny Światowej upadły: Rosyjskie Imperium Carów, Monarchia Austro-Węgierska i dopiero co zjednoczone przez Bismarcka Wilhelmińsko-Pruskie Niemcy.



Na skutek tej samej wojny powstało Sowieckie Imperium Bolszewickie i Stany Zjednoczone zostały mocarstwem. Prezydent USA Woodrew Wilson zadecydował o przebiegu niektórych granic państwowych w Europie, co przed I Wojną Światową było nie do pomyślenia. USA bardzo wzbogaciły się dzięki tej wojnie.



Trzecia Rzesza upadła błyskawicznie w wyniku II Wojny Światowej. A zaplanowana była na 1000 lat.



Adam Jezierski