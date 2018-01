Autobus runął ze 100-metrowego klifu. Kilkadziesiąt osób nie żyje. "Diabelski zakręt"

cieciek 3 godziny temu Oceniono 13 razy 9

Ja się nie dziwię, że na takich drogach dochodzi do wypadków. Ja się dziwię, że dochodzi do nich stosunkowo rzadko. Miałem przyjemność jechać jedną z tras w Himalajach jakimś rozklekotanym rzęchem z panem kierowcą, który kierował jedną ręką, bo w drugiej trzymał telefona, a w zakręty nad urwiskami wchodził tak, że raz czy dwa nawet ludzi ludzi z foteli wyrzuciło (możecie nie wierzyć, ale nie ściemniam, bo po co?). To była najbardziej emocjonująca przejażdżka w życiu, 11-godzinny roller coaster :) W takich warunkach wystarczy mały błąd, chwilowa utrata przyczepności i lecimy do nieba.