Markety w Czechach będą musiały oddawać niesprzedaną żywność. Władze nie przewidziały jednego

dziadekjam pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

W Czechach:

W ubiegłym roku banki żywności otrzymały ok. 1,9 tys. ton jedzenia. W 2016 r. było to ok. 1,3 tys. ton. Eksperci szacują, że w 2018 roku wskutek nowych przepisów liczba ta wzrośnie nawet do 10 tys. ton.

W Polsce:

W naszym kraju działają 32 banki żywności. Rocznie zagospodarowują ok. 100 tys. ton artykułów spożywczych, które trafiają do ok. 1,8 mln osób.

W Polsce Banki Żywności "łykają" 100 mln kilogramów żywności ( ok.2,8 kg/Polaka), a Czesi mają problem z "łyknięciem" przewidywanych 10 min kilogramów (ok. 1 kg/ Czecha). Albo tam mało potrzebujących, albo w Polsce lepiej "upłynnia" się nadwyżki? :-)