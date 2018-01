Polak śmiertelnie ugodzony nożem w wieczór sylwestrowy. Policja szuka świadków

Do zdarzenia doszło ok. godziny 23 w sylwestrowy wieczór na ulicy Dublin Street w Ballyjamesduff w hrabstwie Cavan - podał m.in. "The Irish Times".

Polak otrzymał szereg ciosów zadanych nożem. Został on natychmiast przewieziony do szpitala. Niestety rany okazały się bardzo poważne i mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł w poniedziałek rano.

Rzecznik Garda Síochána - irlandzkiej policji poinformował, że została już przeprowadzona sekcja zwłok, ale ze względu na pracę operacyjną funkcjonariuszy, jej wyniki na razie nie zostaną ujawnione.

Na miejscu przestępstwa policyjni technicy zabezpieczyli dowody zbrodni.

Policja apeluje do świadków, którzy mogli przebywać w okolicy w momencie zdarzenia lub mają informacje o tym. co wydarzyło się na Dublin Street, aby skontaktowali się ze służbami. Do kontaktów z rodziną w Polsce wyznaczono także oficera łącznikowego.

Według "Irish Mirror", Polak mieszkał w hrabstwie Cavan od ponad 10 lat.