Pijany wsiadł do taksówki w 2017 i zamówił kurs do domu. Wysiadł 600 km dalej. W Nowy Rok

cerebral.palsy 4 godziny temu

Dziwnie mają w tej skandynawii. W Japonii czy Hongkongu przy dalszym kursie nalezy włożyć karte kredytową do czytnika, taksówkarz zablokuje sumę gwarancyjną, tj ok 80% przewidywanej wartości kursu. Po dojechaniu na miejsce do tej sumy zostanie dodana suma, ktora jest wyswietlana na taksometrze. Taksówkarz nie ma mozliwosci oszukania, ani pasażer nie ma możliwości unikniecia zapłaty. Co więcej, na taksówce jest nalepka po japońsku i angielsku: Wchodząc to pojazdu zgadzasz się na sfotografowanie twojej twarzy. to jest Azja, jano, konkretnie, czysto i uczciwie.