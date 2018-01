Polskę czekają częstsze wizyty sąsiadów z Litwy? Wszystko przez przepisy dot. alkoholu

hatteras godzinę temu Oceniono 10 razy 4

Dla mnie alkohol moze nie istniec.Raz na kilka miesiecy wypije lampke wina do kolacji. Dla degeneratow wzrost cen alkoholu to tragedia.Moj znajomy pijaj ,zali sie ,ze nie ma pieniedzy dla dzieci na buty.ale na alkohol oczywiscie ma.I tu jest moje Zyczenie Noworoczne do Was wszystkich.Pomyslcie na co Was bedzie stac w Nowym Roku kiedy rzucicie palenie i alkohol.Macie marzenia?Spelnijcie je!Moze to byc remont mieszkania,piekne wakacje.Wybor zalezy od Was samych.