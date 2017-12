Pierwsze takie takie protesty w Iranie od lat. Tysiące na ulicach, co najmniej dwie ofiary

Obserwatorzy zwracają uwagę, że to największe protesty - i w ogóle największy pokaz niezadowolenia wobec władzy - od 2009 roku. Wtedy - po wyborach prezydenckich, które zdaniem przeciwników władz były sfałszowane - doszło do masowych demonstracji i zamieszek, a także protestów studentów. Wtedy zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad 4 tys. zostały aresztowane.

Protesty zaczęły się kilka dni temu od demonstracji w mieście Meszhed przeciwko rosnącym cenom, słabej gospodarce i korupcji. Jednak m.in. dzięki przekazywaniu informacji przez media społecznościowe protesty rozszerzyły się na inne miasta - i inne postulaty. Doszło do stricte antyrządowych demonstracji. Do protestu przyłączyły się środowiska studenckie.

"Zagraniczni agenci" oraz "wrogowie rewolucji"

Na razie protesty nie osiągnęły takiej skali, jednak wiadomo, że są już pierwsze ofiary. Władze odżegnują się jednak od odpowiedzialności za śmierć dwóch osób w mieście Dorud. Winą za nią obarcza "agentów obcych sił".

Habibollah Chojastehpur, zastępca gubernatora prowincji Lorestan, powiedział w wywiadzie dla telewizji państwowej w niedzielę, że nielegalna demonstracja, która doprowadziła do zamieszek była motywowana z zewnątrz. - Wiele osób wyszło na ulice, reagując na telefony od wrogich grup - powiedział wicegubernator.

Twierdzi, że policja i służby bezpieczeństwa nie oddały strzałów, władze mają natomiast dowody na udział w rozruchach "zagranicznych agentów" oraz "wrogich rewolucji" sunnickich bojowników reprezentujących głównie tak zwane Państwo Islamskie.

Teheran ostrzegł, że demonstranci "zapłacą cenę" za wywołanie niepokojów społecznych.

W mediach społecznościowych pojawiają się informacje o innych ofiarach - nie są one jednak potwierdzone.

Ataki na siedziby władz lokalnych

Irańska agencja informacyjna podaje, powołując się na miejscowego urzędnika, że w mieście Arak zatrzymano 80 osób, którzy próbowali wtargnąć do siedziby lokalnych władz. - Miasto jest już pod kontrolą - powiedział urzędnik.

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy, pokazujące masowe manifestacje w Chorramabadzie, Ahwazie i innych miastach. W stolicy kraju Teheranie demonstranci zaatakowali siedzibę władz miejskich. Przewrócono wóz policyjny i spalono irańską flagę. Na zdjęciach widać policję otaczającą protestujących oraz ludzi w chmurach gazu łzawiącego.

W rządowych mediach - o protestach cisza

Media państwowe początkowo nie informowały o protestach, a w wielu miejscowościach czasowo wyłącza się dostęp do Internetu przez urządzenia mobilne.Dopiero po jakimś czasie państwa telewizja przyznała, że dochodzi do demonstracji -i oskarżyła "kontrrewolucyjne grupy i zagraniczne media" o "wykorzystywanie problemów i postulatów ekonomicznych do tworzenia chaosu i nielegalnych zgromadzeń".

Władze organizują wielotysięczne manifestacje poparcia dla rządu. Zdjęcia tłumów, wyrażających poparcie dla władz, są pokazywane w mediach i w internecie.

Irański minister spraw wewnętrznych oświadczył, że władze przeciwstawią się "przemocy i terrorowi". Abdolrahman Rahmani Fazli powiedział w telewizji państwowej, że "ci, którzy "niszczą mienie publiczne, zakłócają porządek i łamią prawo", muszą odpowiedzieć za swoje zachowanie. - Przeciwstawimy się rozprzestrzenianiu przemocy, strachu i terroru. Czujność i mądrość narodu udaremnią wszelkie spiski - oświadczył minister Fazli.