"Kim Koreańczyk" może nawet zniszczyć samochód. Niebezpieczne petardy we Włoszech

Beata Delekta 3 godziny temu

We Włoszech od trzech lat NIE BYŁO ofiar śmiertelnych w noc sylwestrowa.

W zeszłym roku w Polsce TRZY osoby straciły życie.

W Rzymie właśnie został wprowadzony totalny zakaz na materiały wybuchowe i artykuły pirotechniczne.

Bezpiecznego Sylwestra życzę nam wszystkim, bez względu na to, gdzie go spędzimy.

Szczęśliwego Nowego Roku!