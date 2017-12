Główny rywal Putina ostatecznie wykoszony. Aleksiej Nawalny nie wystartuje w wyborach

lodzermensz1 2 godziny temu Oceniono 11 razy 1

Tak się to właśnie robi.

Chłopaki z pisu obserwują pilnie. To pojętni uczniowie. Na razie zreformowali wybory samorządowe. Na prezydenckie jest jeszcze czas. No i koniecznie trzeba przejąć komisję wyborczą. IPN już pewnie pracuje pełną parą. Hermelińskiemu na pewno da się przypiąć łatkę komuszka. A ciemny lud to kupi...