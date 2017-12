Ujawniono dokumenty z czasów Thatcher. Bała się lecieć z pandą? "To zła wróżba dla polityka"

Margaret Thatcher / Chi Chi - najsłynniejsza panda w londyńskim zoo, zmarła krótko przed pojawieniem się pary Chia Chia i Ching Ching (Agencja Gazeta / National Archives - Catalogue reference: MT 96/163)

W 1981 roku londyńskie zoo zwróciło się do Margaret Thatcher z prośbą, by w podróż do USA zabrała... pandę. Zwierzę miało trafić do waszyngtońskiego Smithsonian Institute w celach reprodukcyjnych. Thatcher zdecydowanie nie chciała przystać na tę propozycję.

Narodowe Archiwa opublikowały paczkę dokumentów z czasów rządów Margaret Thatcher. Kilak z nich dotyczyło stosunku brytyjskiej premier do pand. Cała historia ma swój początek w prośbie szefa londyńskiego ogrodu zoologicznego Lorda Zuckermana o to, by panda, która miała trafić do Waszyngtonu, poleciała z rządowym Concordem. W notatce szefa gabinetu do osobistego sekretarza Thatcher, pojawia się sugestia, że brytyjsko-amerykańska inicjatywa byłaby korzystna dla relacji między krajami i zapewniłaby obu stronom rozgłos. "Nie wezmę ze sobą pandy" Chodziło o transport pandy Chia Chia - samca którego poprzednik Żelaznej Damy, Ted Heath przywiózł z wizyty w Chinach w 1974 roku. Razem z nim Brytyjczycy otrzymali samicę Ching Ching. Thatcher zdecydowanie sprzeciwiła się pomysłowi. Na kartce widać jej osobiste zapiski: "Nie wezmę ze sobą pandy. Pandy z politykami to zła wróżba. Lord Z[uckerman] wie o pandach więcej ode mnie i na pewno może coś zorganizować". Słowo "nie" zostało podwójnie podkreślone. Szefowa rządu uznała zapewne, że panda przyniosła pecha Richardowi Nixonowi. Prezydent USA przywiózł z Chin dwie pandy w 1972 roku, a później zrezygnował ze stanowiska w związku z aferą Watergate. Te wydarzenia dzieliły jednak aż dwa lata. Darowanej pandzie... Ale to nie był koniec historii z pandami. Rok późniek okazało się, że samica Ching Ching nie może mieć dzieci. Przed planowaną wizytą Thatcher w Chinach, jej sekretarz otrzymał pismo: "Zoo bardzo liczy na płodną pandę, a co za tym idzie - na młode. Myślę, że Lord Zuckerman ma nadzieję, że, gdyby premier zaproponowano samicę pandy w prezencie, zostanie ona zaakceptowana". W liście do Thatcher pojawiło się więc pytanie - "Chyba premier nie zajrzałaby darowanemu koniowi - lub nawet pandzie - w zęby". Szefowa rządu, znana zresztą z braku skłonności do kompromisów, odpowiedziała: "Owszem, zajrzałabym. Historia z pandami jest... pechowa". Groźne burze śnieżne przeszły przez USA, ale ta panda najwyraźniej nic sobie z tego nie robi

