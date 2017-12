Przez naprawdę głupi błąd Rosja straciła prawie 3 miliardy rubli. Wicepremier się tłumaczy

vvoytaz 4 godziny temu Oceniono 18 razy 4

Prawie jak w tym dowcipie o ruskim robocie erotycznym ;)



Mąż wyjeżdża w delegację. Przed wyjazdem mówi żonie:

- Rozumiem, że masz swoje potrzeby. Zbudowałem ci robota. Jeśli tylko będziesz potrzebowała mężczyzny, po prostu zawołaj "Boria" i on wszystko zrobi.

- Dobra.

Mąż wyjechał. Wieczorem żonie zachciało się i krzyknęła: "Boria!"

Robot się włączył i zabrał się do akcji. Po jakimś czasie żona zdała sobie sprawę, że nie wie, jak wyłączyć diabelstwo. Zaczęła wołać o pomoc. Pojawiła się sąsiadka i pyta:

- A co to za cudo?

- Boria.

- Boria!

Robot zareagował prawidłowo i zabrał się za sąsiadkę.

Dwa dni później mąż zorientował się, że nie powiedział żonie, jak się wyłącza robota. Dzwoni, nikt nie odbiera. Wsiada w samolot, leci do rodzinnego miasta. Na lotnisku łapie taksówkę, wsiada i mówi do kierowcy:

- Na Iwanowkę, szybko!

- Na Iwanowkę? Tam nie pojadę.

- Dlaczego?!

- Tam Boria!