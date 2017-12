Taksówkarz ratował ludzi podczas zamachu w Londynie. Dostał mandat za przejazd na czerwonym

Kiedy 3 czerwca trzech dżihadystów wjechało w tłum ludzi bawiących się nieopodal London Bridge i targu Borough Market, Ryan Barney skończył właśnie swój dyżur. Gdy jednak usłyszał doniesienia o zamachu, postanowił pojechać na miejsce i nieść pomoc.

Jak mówił brytyjskim mediom, zainspirowała go historia taksówkarzy z Manchesteru, którzy po majowym ataku na halę koncertową za darmo rozwozili do domów uczestników tragicznie zakończonej imprezy. Wkrótce w pojeździe taksówkarza znalazło się kilku przerażonych pasażerów marzących tylko o tym, by dotrzeć do domu.

Odwołanie od mandatu

Po drodze jednak Barney przejechał na czerwonym świetle, a fotoradar uwiecznił to wykroczenie. Mężczyzna otrzymał mandat opiewający na 160 funtów i trzy punkty karne. Postanowił się odwołać.

- Przyznałem się do winy, przyjąłem punkty karne, bo wjechałem na skrzyżowanie, gdy zmieniało się światło. Ale w odwołaniu wytłumaczyłem swoje działanie. Chciałem po prostu odwieźć tak dużo osób, jak to było możliwe - tłumaczył mediom taksówkarz.

Jeszcze większa kara

Zarządzająca radarem firma Transport for London oddała sprawę do sądu, który nakazał kierowcy zapłacić karę i dodatkowo uiścić koszty procedury odwoławczej. Tym samym suma wzrosła do 270 funtów. W rozmowie z dziennikiem "Independent" Barney wyraził żal, że w jego sprawie "trzymano się ściśle litery, a nie ducha prawa".

Policja metropolitalna nie komentuje sprawy.

Zamach na London Bridge

Osiem ofiar śmiertelnych, 48 osób rannych - to bilans czerwcowego ataku w Londynie. Zginęli również wszyscy trzej sprawcy - zostali zastrzeleni przez funkcjonariuszy. Na London Bridge, znajdującym się w centrum brytyjskiej stolicy, samochód dostawczy wjechał w grupę pieszych.

Wkrótce potem napastnicy atakowali przechodniów nożami na pobliskim Borough Market - miejsca, w którym znajdują się liczne bary i restauracje. CZYTAJ WIĘCEJ >>>