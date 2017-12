BBC proponuje czytelnikom "filozofię na trudne czasy". Chodzi o polskie powiedzenie

W felietonie dla BBC Olga Mecking, Polka mieszkająca w Holandii, proponuje by nie uczyć się szczęśliwego życia w stylu modnego ostatnio duńskiego "hygge" czy szwedzkiego "lagom" - rzeczywistość Skandynawii trudno bowiem przełożyć na życie w mniej stabilnym, opiekuńczym kraju.

"To tak, jakby uczyć się o pieniądzach od milionera, kiedy samemu jest się ubogim. Zamiast tego powinniśmy się uczyć od kraju, który przeszedł piekło i nadal się trzyma" - zauważa autorka.

Mecking pisze o powiedzeniu "jakoś to będzie". "To działanie bez zamartwiania się konsekwencjami. To sięganie po niemożliwe. To ryzykowanie bez strachu" - czytamy.

"Jakoś to będzie" w praktyce

Autorka powołuje się też na opinię Beaty Chomątowskiej, autorki książki na ten temat. Ta uważa, że "jakoś to będzie" to przekonanie, że możemy osiągnąć wszystko, niezależnie od przeszkód, które spotkamy na drodze. "I to jest idealna filozofia na trudne czasy" - przekonuje Mecking.

Moim ulubionym przykładem jest sztuczna palma w centrum Warszawy. To zaskakujący widok w szarym i chłodnym mieście. Kiedy artystka Joanna Rajkowska wpadła na ten pomysł w 2002 roku, Warszawiacy twierdzili, że palma - jako obcy element - nie pasuje do miasta, a władze obawiały się o jej utrzymanie. Ale artystka zastosowała filozofię "jakoś to będzie", zrealizowała swój plan i palma od lat jest jednym z symboli Warszawy

- czytamy. Autorka przedstawia też Polskę jako kraj sprzeczności - zachwyt albo rozpacz, trochę Wschodu, a trochę Zachodu, namiętni i romantyczni, a jednocześnie praktyczni i zaradni.

Artykuł przywołuje też opinię Walliego Olinsa, eksperta od marek narodowych, który w 2006 roku pisał, że przeciwstawne cechy tworzą "twórcze napięcie" - nerwowość, niezadowolenie ze status quo, a to zawsze stymuluje i nierzadko zadziwia. - To dlatego Polska nieustannie zmienia się i ewoluuje, czasem burzliwie - uważa Olins.