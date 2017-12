Polak miał przez siedem miesięcy dryfować po oceanie. Uratował go makaron z chińskich zupek

nurzwidelec godzinę temu Oceniono 6 razy 6

"Żeglarz na razie rozważa pozostanie na francuskiej wyspie, do czego ma prawo, jako obywatel Unii Europejskiej"

"Żeglarz twierdzi, że udało mu się wówczas skontaktować z polską ambasadą w Kenii. Ta miała jednak odrzucić jego wniosek o repatriację"

Czyli bajki opowiada. Również wątpię, aby udało mu się dryfować na wschód - pasaty, prądy morskie.

Poza tym:

"Polak miał przez siedem miesięcy dryfować po oceanie".

Oby was wreszcie pokręciło za to MIAŁ.