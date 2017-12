Eksplozja w Petersburgu. Ładunek odpalony w supermarkecie. Są ranni

chi-neng 3 godziny temu Oceniono 13 razy 3

"...materiały wybuchowe znajdowały się w szafce, służącej do przechowywania osobistych przedmiotów klientów sklepu. Bomba była naszpikowana ostrymi przedmiotami, w tym drutem i kawałkami szkła."

Skad my to znamy...?!



Uwazam, ze dla tego typu terrorystow, ktorzy w tak koszmarny sposob trakatuja ludzi niewinnych, ludzi, ktorzy im nic nie zrobili, powinna byc tylko jedna kara.



Normalnie, NIE jestem i nigdy nie bylam za kara smierci.



Ale w takich przypadkach jak: terroryzm, to co pokazalo nam ISIS, pedofilia, trafficking, maltretowanie zon i dzieci przez pijanych sadystow, etc...etc...budza sie we mnie zwierzecy instynkt samoobrony, obrony poszkodowanych, pomieszany z wsciekloscia i zadza zemsty. Ochote 'odplacenia' im tym samym...



Ciekawa jestem czy sa inne osoby, ktore reaguja podobnie, w takich przypadkach?



Mozna sie bac siebie samego!