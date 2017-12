Na ważnych zdjęciach są zawsze u boku Kim Dzong Una. Dwaj słudzy reżimu pod obserwacją USA

tilow3 3 godziny temu Oceniono 13 razy 9

Ostatnio rozmawiałem ze znajomym pisowcem i usłyszałem troskę o to, że do tej pory nie udało się rozliczyć tych z PO z afer. Dodał naprawdę zatroskany, że powinno się przywrócić karę śmierci i takiego np. Tuska, to on chętnie widziałby na szafocie. Mówi się powszechnie, że gorzej być nie może w Polsce, bo osiągnęliśmy dno. Wydaje się jednak, że suweren osiągnie szczęście dopiero wtedy, gdy kult wodza Jarosława zrówna się z tym, jaki panuje w Korei Płn. Kraju pełni szczęścia najukochańszego wodza. Za jakiś czas prezes tysiąclecia doczeka chwil szczęścia. Tych do klaskania już ma, bo czym się różnią wymienieni w artykule od takiego np. Błaszczaka? Doczekamy tych chwil.