Rosja: Nauczycielka urodziła dziecko w szkolnej toalecie. Później ukryła je w torbie

loneman 4 godziny temu Oceniono 7 razy 3

Wymarzona sytuacja dla klechow i ich pacholkow co lobbuja za ustawa uderzajaca w nikogo innego jak wlasnie ciemny, biedny lud i kobiety znow wyjda na ulice, mozliwe jednak teraz na darmo - tak jak bylo z ustawkami Dudy z tzw."wetowaniem" bo tylko chcial sam dolozyc swoje 3grosze do bolszewickiego prawa (by miec za cos powaznego odpowiadac w przyszlosci ulatwiajac proces sedziom).

Wiadomo z aborcja jest tak jak z innymi dyskusyjnymi sprawami (antykoncepcja, invitro, prawa mniejszosci) gdzie wine wmawia sie zawsze ofierze i wykorzystuje takie przypadki jak w artykule do wprowadzania prawa nazistowo-szariatowego :/