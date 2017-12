Ten salon zaraz będzie płonął. Strażacy pokazali nagranie w święta. Ku przestrodze

Pięknie oświetlona choinka pomaga stworzyć atmosferę świąt. Ale lampki mogą być też śmiertelnym zagrożeniem. Doskonale obrazuje to nagranie udostępnione przez strażaków z Londynu. Tylko spójrzcie. Od pojawienia się ognia do momentu, kiedy obejmuje on cały salon, mija zaledwie chwila!

W tle słychać kolędę "Silent night" ("Cicha noc"). W połączeniu z ogniem, który ogarnia pomieszczenie, robi to duże wrażenie. Strażacy zwracają uwagę, że tragedia może się wydarzyć właśnie kiedy śpimy.

Sprawdź stan swoich lampek choinkowych i wyłącz je przed pójściem spać. Upewnij się, że masz działające czujniki dymu - apelują strażacy z Londynu.

Niebezpieczne piecyki i gaz

W Wigilię oraz pierwszy dzień Świąt straż pożarna w Polsce interweniowała w sumie 2 500 razy. Do gaszenia pożarów wyjeżdżała 509 razy. Zginęło w nich 9 osób, a 20 zostało rannych.

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia był spokojniejszy od Wigilii. Tego dnia w pożarach nikt nie zginął - przekazał Informacyjnej Agencji Radiowej Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w Wigilię w Klonowcu Starym w województwie łódzkim. W domu jednorodzinnym w wybuchu gazu zginęło trzech mężczyzn.

Rzecznik straży dodał, że o tej porze roku do pożarów dochodzi najczęściej w wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych.