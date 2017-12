Świąteczny incydent na brytyjskich wodach. Rosyjski okręt wojenny podpłynął za blisko

ko_menta_tors 9 minut temu 0

Co za pie...nie!!



Naruszył wody terytorialne? Powinien zostać wypędzony (zgodnie z prawem)....



Podpłynął "za blisko"? jego dobre prawo a po to on jest szpiegowski, by podsłuchiwał przeciwnika!

Amerykanie tak długo latali nad Związkiem Radziecki, aż Powers dostał w dziób i spadł koło Świerdłowska...



więc postanowili szpiegować z satelitów...

i robią to do dziś (jak cala reszta, którą na to stać Rosjanie Chińczycy, Brytyjczycy....