Miał rywalizować z Putinem, ale komisja go wycięła. "To nie są wybory. Nie uznamy ich!"

bosman64 4 godziny temu Oceniono 14 razy 6

W kaczystanie będzie to samo. Chyba że do czasu wyborów zorganizują już obozy odosobnienia (koncentracyjne) dla opozycji , gorszego sortu i wszelakich "zdradzieckich mord". OT maciory znajdzie zajęcie przy pilnowaniu tego wszelakiego zła co by się nie rozprzestrzeniło po nadwiślańskiej krainie. A ojciec dyrektor pobłogosławi te porządki.