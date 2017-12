Samochód staranował wejście do centrali SPD. Był wypełniony łatwopalnymi substancjami

stefan4 5 godzin temu Oceniono 9 razy 3

Wiadomość jest jak w radiu Erywań: prawdziwa, ale nieprecyzyjna.



> W aucie były łatwopalne i wybuchowe substancje.



Doładniej: jeden kanister z benzyną, kilka kartuszy z gazem i rozpałka do grilla w płynie.



> Niemieckie służby badają czy była to próba zamachu.



Dokładniej: służby twierdzą, że ,,es gebe keine Hintergründe, die auf einen Anschlag hindeuteten'' -- nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zamach. Na razie uważa się, że była to próba samobójstwa.



> Dzięki szybkiej reakcji służb nie doszło do rozprzestrzeniania się pożaru.



Dokładniej: pożar został natychmiast zgaszony przez automatyczne antypożarowe zraszacze w budynku; uszkodzeniu uległ tylko Peugeot sprawcy, stopiły się w nim siedzienia. Natomiast dzięki szybkiej reakcji służb sprawca został ujęty i przekazany do szpitala z raną w głowie.



Tak przynajmniej twierdzą następujące źródła (proszę sobie sprawdzić):

www.spiegel.de/panorama/leute/spd-zentrale-in-berlin-auto-kracht-in-willy-brandt-haus-a-1184964.html

www.nzz.ch/international/auto-kracht-in-spd-parteizentrale-in-berlin-ld.1342666

www.rbb24.de/panorama/beitrag/2017/12/auto-faehrt-in-spd-zentrale-berlin.html