Autobus wpadł do przejścia podziemnego w Moskwie. Nie żyją cztery osoby, jest wielu rannych

Do wypadku doszło w pobliżu stacji metra Słowiański Bulwar. Akurat w tym czasie panował w przejściu podziemnym spory ruch. Kierowca autobusu, z nieustalonych jeszcze powodów, wjechał na schody prowadzące do wejścia na perony. Przeżył wypadek, został zatrzymany. Jak informują źródła agencji TASS wstępnie wykluczono, by był to atak. Przyjęto wersję, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, być może doszło też do awarii hamulców.