Jej powodem ma być stan zdrowia 79-letniego Fujimoriego.

O możliwym ułaskawieniu byłego agencje informowały od kilku dni. Decyzja zapadła po głosowaniu procedury postawienia w stan oskarżenia prezydenta Pedro Pablo Kuczynskiego. Od impeachmentu ocaliły go podzielone głosy opozycji, zwłaszcza zwolenników syna Fujimoriego - Kenji. Obserwatorzy spekulują, że za poparcie części opozycji Kuczynski odwdzięczył się ułaskawieniem Alberto Fujimoriego.

Przewodniczący amerykańskiego Human Rights Watch Jose Miguel Vivanco napisał na Twitterze, że z przykrością przyjmuje wiadomość o ułaskawieniu Fujimoriego. "Ułaskawienie byłego prezydenta jest pospolitą negocjacją polityczną, która ma zapewnić władzę prezydentowi Kuczynskiemu" - napisał Jose Miguel Vivanco.

Wygrał i zrobił Fujishock

Alberto Fujimori był prezydentem Peru w latach 1990 - 2000. Wygrał wybory dzięki populistycznemu programowi, pokonując w drugiej turze znanego pisarza Mario Vargasa Llosę. W czasach prezydentury wdrożył radykalny program oszczędnościowy (tzw. Fujishock), który spowodował rozrost korupcji. Rozwiązał parlament i doprowadził do nowych wyborów, których wynikiem była nowa konstytucja, umożliwiająca mu reelekcję. Zaciekle zwalczał lewicową partyzantkę. Wielokrotnie był oskarżany o łamanie praw człowieka. W 2000 roku uciekł do Japonii. Próbował wrócić do polityki, prowadzać kampanię wyborczą z Chile. Ostatecznie w 2007 roku władze tego kraju zgodziły się na ekstradycję Fujimoriego do Peru, gdzie po procesie został skazany na 25 lat wiezienia.