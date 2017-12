Nowe sankcje dla Korei Północnej chyba zdenerwowały Kima: To wypowiedzenie nam wojny

W sobotę Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jednomyślnie opowiedziała się za nowymi sankcjami dla Korei Północnej.

Na mocy rezolucji o 89 procent zostanie ograniczony eksport benzyny, oleju napędowego i innych produktów rafinerii ropy naftowej do Korei Północnej. Zgodnie z decyzją RB ONZ do końca 2019 roku wszyscy pracujący za granicą obywatele Korei Północnej mają być odesłani do kraju. Nowe pozwolenia na pracę nie będą wydawane.

Pjongjang w wydanym oświadczeniu wskazał, że USA są "przerażone zdolnościami nuklearnymi" Korei Północnej, a ich posunięcia wynikają z "oszołomienia" sytuacją. Zdaniem reżimu, nałożone sankcje są "jak dotąd najcięższe" i świadczą o "największej presji" wywieranej na kraj. Rezolucja jest "równoznaczna z całkowitą blokadą gospodarczą" i dlatego Pjongjang uznaje je za "akt wojny pogwałcający pokój i stabilność Półwyspu Koreańskiego".

Nałożenie nowych sankcji jest odpowiedzią na ostatnią próbę rakiet międzykontynentalnych przeprowadzoną przez Pjongjang pod koniec listopada. Według deklaracji reżimu Kim Dzong Una, Korea Północna ma zdolność uderzenia w kontynent amerykański.

Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley podkreśliła, że Stany Zjednoczone wielokrotnie proponowały reżimowi Kim Dzong Una negocjacje. Natomiast Korea Północna wybrała - jej zdaniem - ''ścieżkę izolacji'', dokonując kolejnych testów rakiet dalekiego zasięgu, zdolnych przenosić broń masowego rażenia.