Polak ciężko pobił Brytyjczyka za to, że ten jest gejem. Kamil Ś. trafi na 10 lat do więzienia

Do zdarzenia doszło w lipcu w londyńskiej dzielnicy Tottenham. 36-letni Chris Ver-Haest, zadeklarowany homoseksualista, szedł ulicą ze swoim znajomym, Adamem. Jak opisywał Ver-Haest w rozmowie z portalem BuzzFeed, w pewnym momencie w przyjacielski sposób dotknął pleców znajomego.

To nie spodobało się Kamilowi Ś., Polakowi mieszkającemu od 3 lat w Wielkiej Brytanii. Jak opisuje londyńska policja, mężczyzna "krzyczał na nich po polsku, a następnie uderzył i kopał 36-latka tak mocno, że ten upadł na ziemię". Pobity został również znajomy Ver-Haesta.

- Kopał moją prawą nogę. To nie było zwykle kopnięcie, ale precyzyjne i destrukcyjne, tak, jakby była to wyuczona, specjalna technika - opisywał to 36-latek na portalu BuzzFeed. Noga pękła w jednej chwili. Później pęknięcia pojawiły się także w innych miejscach na nodze. Po wszystkim Kamil Ś. wyjął paczkę papierosów z kieszeni swojej ofiary i uniósł nad głową, jak trofeum.

Finał ciężkiego pobicia

36-latek trafił do szpitala. Złamania okazały się bardzo poważne, prawdopodobnie do końca życia będzie miał problemy np. z kostką, grozi mu także zapalenie kości i stawów. Musiał odwołać przeprowadzkę do Madrytu, gdzie miał zacząć pracę jako nauczyciel. Zamieszkał u przyjaciół, przeszedł na zasiłek.

Jego oprawca został kilka dni temu skazany na 10 lat więzienia za ciężkie uszkodzenie ciała 36-latka. - Natrafiłem na ulicy na tych dwóch chłopaków, których gesty i sposób poruszania były typowe dla kobiet - zeznawał Kamil Ś. Jak twierdził, Chris i Adam zachowywali się jak "cioty".

- Stwierdził pan, że są homoseksualistami i z tego powodu ich zaatakował. To było przestępstwo popełnione z nienawiści - mówił sędzia.

Mogło nie być to pierwsze przestępstwo, którego dopuścił się Kamil Ś. Mężczyzna jest też podejrzewany przez polskich śledczych m.in. o kradzież i "stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia albo zaniechania prawnej czynności służbowej".