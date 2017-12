Współpracownicy TVP przez ponad miesiąc byli więzieni w Syrii. Właśnie wrócili do Polski

"23 grudnia br. dwóch współpracowników TVP zatrzymanych w Syrii powróciło do Polski dzięki polskiej służbie dyplomatyczno-konsularnej" - poinformowało w sobotę na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak podaje WP.pl, chodzi o Witolda Repetowicza, dziennikarza portalu Defence24.pl i operatora TVP Seweryna Sołtysa. Obaj mężczyźni mieli być zatrzymani z powodu braku zezwolenia wydawanego przez syryjskie ministerstwo informacji.

"Dwóch członków ekipy TVP zostało zatrzymanych w mieście Kamiszla (Syria) w dniu 16 listopada br. Dziennikarze przebywali wcześniej w Iraku, realizując reportaże na temat polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej dla poszkodowanych w konflikcie z Państwem Islamskim oraz o sytuacji w irackim Kurdystanie" - informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"37 dni w więzieniach syryjskich. Najważniejsze że Polska i znajomi o nas myśleli. Choć my byliśmy odcięci od jakiejkolwiek informacji. Ale to bardzo ważne dla nas, że byliście z nami myślą" - napisał w piątek wieczorem na Facebooku Repetowicz.

Witold Repetowicz i Seweryn Sołtys uwolnieni

Informację potwierdza również Centrum Informacji TVP. "Dzięki wzorowej współpracy ze służbami dyplomatycznymi MSZ udało się doprowadzić do szczęśliwego powrotu do kraju dwóch współpracowników TVP z regionu do niedawna objętego silnymi działaniami wojennymi" - czytamy w komunikacie Telewizji Polskiej.

"Witek wolny! Wypuścili go! Bogu niech będą dzięki! Brat nasz wraca z więzienia w Syrii!" - skomentował na Twitterze Dawid Wildstein, zastępca dyrektora TVP1 ds. publicystyki.

MSZ w komunikacie o uwolnionych współpracownikach TVP przypomina jednocześnie, że "udając się za granicę, szczególnie w miejsca ogarnięte konfliktami, należy przestrzegać wewnętrznych przepisów odwiedzanych państw, zwracając uwagę na uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa".?