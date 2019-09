"Panie Ministrze, proszę wyjrzeć za okno". Worki na zwłoki przed ministerstwem zdrowia

almagus 7 minut temu Oceniono 1 raz 1

Przez zarobaczonych uchodźców, jak mówił skretyniały kaczor.



Jedyne prawo i sprawiedliwość, faszysta cnotą i spolegliwość.



Egipt, Unia Maghrebu, trumienny szlakiem pogrzebu.

Nepotyzmu, korupcji, ku religijnej opcji.

Pomidory są w cenie, głodno, ale zbawienie.

Najspokojniej w Gabonie, bierzcie krzyże w dłonie.

U ronda Kaczyńskiego, dobrze zakręconego.



Pochód ruszył tłumnie. Władzy na Lecha trumnie!

Rozpostarł sztandary, zapomniał ofiary!

Żywe to Jarosław, Redyk pobłogosław!

Pochodnie rzuć na stos, niech spłonie wrogów los.

Jednego mamy wroga, co gorzej wierzy w boga.



To same metafory.

To płynie Batskory.

Groźny to bat i nava.

To krzyżowa wyprawa.



Swój los masz cały strzępach.

Wyjesz w co utracone.

Służysz w karnych zastępach.

I donosisz na żonę.



Nagrodą twą Batskory.

Ty zabijasz miernoty.

Zrzucasz zwłoki jak wory.

Wykonałeś roboty.



Dostałeś podróż statkiem.

Fiihrer cię wynagrodził.

Nie dociekaj przypadkiem.

Co on pod pokład wsadził.



Nagrodą plaże Synaju.

Tam nasze są korzenie.

Sabotaż mam w zwyczaju.

Ja wszystko u nich zmienię.



Solarium na pokładzie.

Dyscyplina dzieciaki.

Z rodzicami w zasadzie.

I żadne dziwne znaki.



To wyprawa krzyżowa.

Oddasz to coś Mustafie.

Niech skrzynie dobrze schowa.

Wiedz, że karać potrafię.



Wsparcie my mamy boga.

Ich bóg jest nieprawdziwy.

Szkolona jest załoga.

Kto zdradzi ten nieżywy.



To my naród wybrany.

My dajemy rycerzy.

Stolicą wspomagany.

Niech Saracen uwierzy.



Z całego świata datki.

Jeden to chór pacierzy.

Choć macie niedostatki.

Niech Saracen uwierzy.



Nas jasny promień z góry.

Prowadzi ku zwycięstwu.

Kręcimy na nich sznury.

Ulegną wiary męstwu.



Więc wyciszaj emocje.

I karnie służ wodzowi.

To dzieci twoich racje.

Co służą Fiihrerowi!



My tutaj jemy ciacha.

Oni nie mają chleba.

Do tego wina flacha.

U nich wody potrzeba.



Ruszy z Portu Drzewnego.

Wnet wyprawa krzyżowa.

Co dała za złotego.

Komisja majątkowa.



Batskory zrywa cumy.

Sprzęt audiowizualny.

Misja powodem dumy.

Kraj będzie klerykalny.



Arabom trzeba rządu.

Wasali są rezerwy.

PiSlam nie ma uwiądu.

Członki są pełne werwy.



Odwierty dadzą ropę.

Tam geotermia sprzyja.

Pan zgarnie złota kopę.

Patronką im Maryja.



almagus 07.03.10, 10:40