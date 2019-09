Obrażał działaczkę Razem, teraz startują w wyborach. Zawisza w Gazeta.pl o "przeszłości" z Gadzinowskim

wiejski.empedokles pół godziny temu Oceniono 7 razy -1

Pani Moniko. Jesteście wielkomiejską lewicą salonową. Walczycie o urwanie z tortu a nie żadne ideały, bo to możecie powtarzać między sobą na spotkaniach krytyki politycznej [mój ulubiony wykład tamże- czy Grace Jones była bardziej prześladowana dlatego, że jest czarna, czy dlatego, że jest kobietą]. Podobnie jak Zandberg, próbujecie trafić do naiwnej młodzieży, bo wasz twardy elektorat z konieczności wymiera i dlatego jesteście poniżej progu. Żeby było jasne- mam serce po lewej, ale nie dla was. Szybciej bym zagłosował na Urbana, bo zjadłby takie pipki jak wy na śniadanie. A ja pytam- jaki macie pomysł na wieś, zagarniętą przez pis mentalnie i finansowo? Jaką drogę administracyjno prawną podejmiecie, żeby wypowiedzieć konkordat (a może to za odważny ideał?), w jaki sposób wyprowadzalibyście religię ze szkół nawet gdybyście mięli 50 proc poparcia, bo obiecać to wszyscy potrafią? Na panią Ogórek głosowało bardzo dużo wierzących, bo jak mi wytłumaczył ksiądz, nikt nigdy nie zrobił w Polsce tyle dobra dla polskiego kościoła co SLD. I tyle w temacie. Nie potraficie się zdecydować czy wolicie Marksa, Smitha czy Friedmana. Czarzasty, stary lew ma z was bekę. Miller i Palikot już pokazali ile warte są te wasze prorównościowe obietnice, także tylko dzieciaki to łykną. Sztandar wyprowadzić.