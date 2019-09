Gliwice: Ksiądz miał molestować dwie nastolatki na wakacjach. Diecezja: "Wyrażamy smutek i żal"

niktwazny126 12 minut temu 0

Edukacja seksualna w szkołach stałaby na przeszkodzie pozakościelnymi "rozrywkami" księży. Może by taka małoletnia nie czekała, aż dorośnie, tylko od razu zgłosiła komu trzeba, a to by mogło zamknąć księżulkom okazję do obdarowywania "miłością" kolejnych nieświadomych. Wiedzą, o co walczą, walcząc z takimi lekcjami.