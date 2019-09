Andrzej Duda: Nie otrzymaliśmy rekompensaty od tych, którzy rozpoczęli wojnę. To powinien być punkt wyjścia

kkrispl 13 minut temu 0

Reparacje? A kto tu mówi o pieniądzach?

Niech odbudują nam drogi, mosty, linie kolejowe, fabryki, niech postawią ze 2-3 mln mieszkań, elektrownie, skanalizują wsie i miasta itd....

Nam więcej nie potrzeba, ale niech to zrobią za swoje...

I nie piszcie o dotacjach z UE, bo sami wiecie, że to nie o to chodzi