Ludmiła Aleksiejewa nie żyje. Legendarna obrończyni praw człowieka zmarła w wieku 91 lat

Nie żyje Ludmiła Aleksiejewa. Była legendarną obrończynią praw człowieka, współzałożycielką Moskiewskiej Grupy Helsińskiej. Zmarła w wieku 91 lat w Moskwie.

Aleksiejewa należała do grona autorów listu radzieckich intelektualistów do Polaków, w którym przepraszali naród polski za zbrodnię katyńską - podaje IAR. Otwarcie krytykowała rządy Władimira Putina i sprzeciwiała się wywołanymi przez rosyjskie władze konfliktom zbrojnym w Gruzji i na Ukrainie.

Rada ds. Praw Człowieka przy prezydencie Rosji wydała w tej sprawie oficjalny komunikat:

Dzisiaj w Moskwie (...) zmarła najstarsza rosyjska obrończyni praw człowieka Ludmiła Aleksiejewa, członek Rady ds. Praw Człowieka, szefowa Moskiewskiej Grupy Helsińskiej.



Michaił Fiedotow, szef Rady, oznajmił:

Powiedzieć, że będzie nam jej brakować, to nie powiedzieć nic. To wielka strata dla całego ruchu obrony praw człowieka Rosji.

Ludmiła Aleksiejewa - życiorys

Ludmiła Michajłowna Aleksiejewa urodziła się 20 lipca 1927 w Eupatorii na Krymie. W 1950 roku ukończyła na Uniwersytecie Moskiewskim studia historyczno-archeologiczne i zaczęła wykładać historię na uniwersytecie robotniczym. W 1952 roku wstąpiła do KPZR, rok później zaczęła pracę w Wydawnictwie Nauka i zrezygnowała z kariery akademickiej.

W 1966 roku zaangażowała się w wystąpienia w obronie pisarzy dysydentów Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela. W 1967 roku brała także udział w protestach w obronie dziennikarza Aleksandra Ginzburga i poety Jurija Gałanskowa - wszystkich ich skazano na odbycie kary w łagrach.

Wielokrotnie zatrzymywana i wzywana na przesłuchania, za uczestnictwo w dysydenckich wystąpieniach, została wykluczona z partii komunistycznej.

Od 1968 roku do 1972 pracowała jako maszynistka pierwszego w ZSRR opozycyjnego biuletynu "Kronika Wydarzeń Bieżących". W 1976 roku była członkiem grupy założycieli Moskiewskiej Grupy Helsińskiej.

W 1977 roku, by uniknąć aresztowania, Aleksiejewa musiała udać się na emigrację i wyjechać do USA. Tam zajęła się dokumentowaniem poczynań działaczy dysydenckich oraz współpracowała z Radiem Swoboda i Głos Ameryki. Do Rosji wróciła w 1993 roku, od 1996 zarządzała MGH.

W roku 2002 zaczęła swoją działalność w Komisji ds. praw człowieka przy prezydencie Rosji, później przekształconą w Radę ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka. Tam skupiła się na tworzeniu w Rosji podwalin społeczeństwa obywatelskiego oraz walczyła z antydemokratycznymi posunięciami władz rosyjskich.

W 2004 roku z Garri Kasparowem stworzyła Wszechrosyjski Kongres Obywatelski. Od 2009 roku organizowała mityngi na Placu Tryumfalnym w Moskwie, w obronie art. 31 Konstytucji Federacji Rosyjskiej - artykuł mówi o swobodzie zgromadzeń. Brała także udział w ruchu obywatelskim "Strategia-31".

Jeszcze za życia została uhonorowana francuską Legią Honorową (2007). W 2009 roku przyznano jej Nagrodę Sacharowa.