Spadł pierwszy śnieg w Olsztynie i w Suwałkach. Biała pierzyna szybko znika

Pierwszy śnieg spadł w okolicach Olsztyna oraz Suwałk! - informują użytkownicy Twittera. I zaskoczeni, a czasem także rozentuzjazmowani mieszkańcy północnych regionów Polski publikują kolejne fotografie pierwszych opadów śniegu.

Pierwszy śnieg na północy kraju. Olsztyn i Suwałki pod białą pierzyną

Pierwszy śnieg w Olsztynie i w Suwałkach spadł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Był widoczny w poniedziałkowy poranek, ale szybko zniknął, ponieważ temperatura na Mazurach i Suwalszczyźnie przekracza 0 stopni Celsjusza.

Pośniegowe kałuże mogą okazać się niebezpieczne - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla Żuław i Zalewu Wiślanego (woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie). Wynika z niego, że stany wody w tych województwach układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych.

Jaka będzie zima 2019 i kiedy spadnie pierwszy prawdziwy śnieg?

Choć jak widać część Polski ma już za sobą opady pierwszego, jeszcze jesiennego śniegu, to wciąż nie ma to nic wspólnego z zimą. Przymrozki zaczną się w Polsce dopiero pod koniec listopada. A na śnieg przyjdzie nam poczekać aż do Nowego Roku. Wcześniejsze opady śniegu w prognozie długoterminowej zapowiadane są co prawda również w grudniu, jednak nie będzie to wciąż zima z prawdziwego zdarzenia.

Na prawdziwą zimę trzeba będzie rzeczywiście poczekać do 2019 roku. Zacznie się ona razem z nowym rokiem - po Sylwestrze. Wszystko to, co będzie się działo w pogodzie wcześniej, będzie raczej chłodną jesienią.