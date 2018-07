LOT wsparł program Caritasu. Dzieci wzięły udział w otwarciu połączenia do Billund

Billund to już piąty LOT-owski kierunek do Skandynawii. Oprócz niego z Lotniska Chopina w Warszawie można bezpośrednio i szybko dolecieć także do Kopenhagi, Sztokholmu, Göteborga i Oslo. Najnowsza oferta - jak tłumaczy przewoźnik - jest skierowana dla pasażerów biznesowych i rodaków tam mieszkających. - Z tej części Danii pochodzą znane w Polsce marki, np. Lego, JYSK, Arla, Velux, DONG Energy, Bang&Olufsen i Ecco. Wiele z nich ma swoje przedstawicielstwa w naszym kraju. Billund jest także jednym z ważniejszych ośrodków biznesowych i naukowych w Skandynawii. Południowa Jutlandia to ponadto jeden z obszarów o najwyższym PKB na głowę w Skandynawii. Mieszka tu kilkadziesiąt tysięcy Polaków - mówi Gazeta.pl Adrian Kubicki, rzecznik LOT-u.

Przeczytaj także: LOT z biało-czerwonymi samolotami we flocie. Kulisy powstania projektu i zdjęcia z USA

I dodaje, że to także atrakcyjna oferta dla turystów. - W bezpośrednim sąsiedztwie Billund znajduje się park rozrywki Legoland zbudowany z 65 mln klocków. Żaden inny park tematyczny w Europie nie posiada międzynarodowego lotniska położonego tak blisko. Można się z nami wybrać np. na rodzinny weekend - mówi Kubicki.

LOT wspiera "Skrzydła"

Inauguracyjny rejs był dla LOT-u także okazją do włączenia się - wzorem amerykańskich linii lotniczych - w program stypendialny, który dzieci i młodzież ma zachęcać do nauki, a w przyszłości do wybierania branży lotniczej jako swojej przyszłości zawodowej. Pasażerami pierwszego rejsu do Billund byli stypendyści programu „Skrzydła” Caritasu, który adresowany jest do dzieci i młodzieży z małych miejscowości, które osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w akcje charytatywne. - Chcemy inspirować do dalszej aktywności, do nauki. Mamy nadzieję, że ta podróż będzie dla dzieci nie tylko niezapomnianym, dodającym skrzydeł przeżyciem, ale impulsem do przyszłych wyborów - mówi Adrian Kubicki.

LOT między Warszawą a Billund lata od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie. W soboty i niedziele do dyspozycji pasażerów jest jeden rejs w ciągu dnia. Podróż trwa ok. 1 godz. 40 minut. Trasę będą obsługiwać odrzutowe samoloty Embraer.

LOT w swojej ofercie ma już 101 połączeń. Od początku 2016 r. przewoźnik ogłosił uruchomienie ponad 60 bezpośrednich rejsów m.in. z Warszawy do: Los Angeles, Newark, Seulu, Tokio i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark.

Przeczytaj także: LOT z większymi dreamlinerami we flocie. Prezes pogrzebał nadzieje Modlina, zabrał głos ws. Radomia

Ostatnio do floty dołączyły dwa nowe boeingi w biało-czerwonym malowaniu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeden to boeing 787-9 dreamliner, a drugi to boeing 737 MAX 8.