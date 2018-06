LOT ogłosił 100. połączenie w swojej siatce. Poleci na drugie lotnisko w Londynie

- Jesteśmy dumni że ten prestiżowy kierunek został 100. w naszej aktualnej siatce połączeń. Mamy za sobą długoletnią historię operacji na londyńskim Heathrow z częstotliwością aż trzech rejsów dziennie, która zostanie utrzymana. Teraz otwieramy nowy rozdział, wprowadzając do oferty dodatkowo dwa rejsy dziennie do Londynu City - mówi Gazeta.pl Adrian Kubicki, rzecznik LOT-u. - To najwygodniejsze lotnisko dla pasażerów, którzy chcą dostać się w najkrótszy i najwygodniejszy sposób do biznesowej części miasta. Jestem przekonany, że zostanie ono docenione przez naszych pasażerów, szczególnie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i będzie jedną z najbardziej udanych tras w naszej stale rosnącej siatce połączeń - dodaje.

LOT do Londynu City

Rejsy będą obsługiwane według następującego rozkładu połączeń: codziennie (oprócz niedziel) samoloty wystartują do Londynu City o godz. 7.15 i wylądują o godz. 9. Popołudniowa częstotliwość z Warszawy została zaplanowana na 16.15 z przylotem o godz. 18 (poza sobotami). Rejsy z LCY zaplanowane są na 9.30 czasu lokalnego z lądowaniem w Warszawie o godz. 13 oraz o 18.30 z lądowaniem o godz. 22.

Lotnisko London City Airport jest dogodnie zlokalizowane w londyńskich dokach. Jest najbliżej położonym do biznesowego i finansowego centrum Londynu: zaledwie 9,6 km od City.

Ze względu na stosunkowo krótki pas startowy i stromy kąt podejścia loty do Londyn City są skomplikowane pod względem operacyjnym. Tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich kwalifikuje się do lądowania i startów w tym miejscu. LOT zdecydował się na pozyskanie czterech nowych samolotów Embraer E-190, które zostaną dostarczone polskiemu przewoźnikowi do końca roku bezpośrednio z fabryki w Brazylii. Tak przewiduje kontrakt z leasingodawcą Nordic Aviation Capital (NAC). Nowy E-190 będzie miał na pokładzie 106 wygodnych foteli, co daje efektywne połączenie optymalnego zasięgu i maksymalnej liczby pasażerów.

Bilety na połączenia do i z Londynu City są już w sprzedaży.