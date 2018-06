LOT z nowymi samolotami Boeinga. Linia podpisała umowy, maszyny w 2019 r. przylecą do Warszawy

Na razie LOT posiada dwa samoloty Boeing 737 MAX 8, które zostały dostarczone w grudniu 2017 r. Samoloty obsługują trasy z Lotniska Chopina m.in.: do Londynu, Madrytu i Larnaki. Umowa z leasingodawcą Air Lease Corporation (ALC) zakłada, że trzeci i czwarty przylecą w tym miesiącu. Dostawa kolejnego zaplanowana jest w grudniu, a ostatniego w maju 2019 r.

LOT jednak nie czekając na realizację zapisów umowy podpisał właśnie umowę z leasingodawcą Aviation Lease and Finance Company (ALAFCO) na pozyskanie kolejnych sześciu B737 MAX 8 w formule 9-letniego leasingu operacyjnego. Maszyny mają przylecieć do Warszawy do końca przyszłego roku. Skąd decyzja o wyborze akurat tego modelu samolotu Boeinga?

- Jesteśmy jednym z pierwszych w Europie odbiorcą MAX-ów. Te maszyny dobrze sprawdzają się na naszych najpopularniejszych trasach średniego zasięgu. Mają szereg atutów - zasięg to 5750 km, o 2250 km więcej od używanych przez nas maszyn Boeing 737-400. Ponadto średnie zużycie paliwa jest niższe o ponad 20 proc. od wspomnianych wcześniej maszyn. Silniki umożliwiają redukcję hałasu nawet o 40 proc. i znacznie niższą emisję CO2 w porównaniu do innych maszyn tej klasy. To bardzo ważne dla nas, ale też dla mieszkańców okolic lotnisk - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Adrian Kubicki, rzecznik LOT-u.

Boeing 737 MAX 8 we flocie LOT-u

Samolot Boeing 737 MAX 8 w konfiguracji dla LOT-u posiada 186 foteli produkowanych w Polsce. Z tyłu foteli znajdują się gniazdka elektryczne i wejścia USB. Wnętrze kabiny pasażerskiej zostało zbudowane w formule opartej o rozwiązaniach znanych z największych maszyn we flocie, czyli dreamlinerów. Specjalne oświetlenie pozwala dopasować oświetlenie wnętrza kabiny do pory dnia.

Przewoźnik zakłada, że podpisane umowy zapewnią mu utrzymanie i rozwój floty LOT w segmencie samolotów wąskokadłubowych po wygaśnięciu dotychczasowych porozumień. Przypomnijmy, że na początku 2020 r. wygasną umowy wynajmu samolotów Boeing 737-400, B737-800 od linii Blue Air, a w 2023 r. także B737-800 Next Generation.

Strategia przewoźnika do roku 2020 zakłada, że LOT będzie posiadał co najmniej 15 samolotów tego typu w segmencie 180-200 miejsc do obsługi połączeń średniego zasięgu.

LOT ma dziś we flocie 54 samoloty (ponadto dysponuje maszynami linii Nordica oraz Blue Air). W połowie czerwca zaplanowana jest dostawa trzeciego z sześciu zamówionych Embraerów 195. W czerwcu do floty dołączy też trzeci z zamówionych siedmiu nowych Boeingów 787-9 Dreamliner (prawdopodobnie własnie ta maszyna będzie w biało-czerwonym malowaniu z okazji 100-lecia polskiej Niepodległości), dwa kolejne fabrycznie nowe Boeingi 737 MAX 8 oraz dwa Bombardiery Q400 (pozyskane w ramach leasingu krótkoterminowego - na sześć miesięcy).

W 2017 r. LOT przewiózł łącznie ponad 6,8 mln pasażerów. W 2019 r. planuje przewieźć ponad 10 mln pasażerów.