Co się dzieje z doniesieniami Macierewicza? Trafiają do akt. "Tak można uniknąć kłopotliwej sytuacji"

Obok budowania tezy o wybuchach czy wręcz zamachu w Smoleńsku, Antoni Macierewicz za cel obrał sobie podważenie wiarygodności komisji Millera, która wyjaśniała katastrofę za rządów PO. Właśnie temu służyły kolejne zawiadomienia słane do prokuratury. O dalszy los tych pism (począwszy od 4 lutego 2015 r.) zapytał poseł PO Marcin Kierwiński.

Sama Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego złożyła do prokuratury jedno zawiadomienie. Stało się to jeszcze w sierpniu 2016 r. - dotyczyło ono podejrzenia, że sporządzono fałszywą ekspertyzę techniczną czarnej skrzynki („Deszyfracja i analiza danych z pokładowych rejestratorów parametrów samolotu TU-154M, który uległ katastrofie w dniu 10 kwietnia 2010 r.”). Za przestępstwo, którego mieli się dopuścić biegli z firmy ATM PP sp. z o.o w Warszawie grozi do trzech lat więzienia.

Efekt tego doniesienia? Najważniejszy - po Prokuratorze Generalnym Zbigniewie Ziobrze - dziś prokurator w Polsce Marek Pasionek odpisał krótko. Otóż zawiadomienie Podkomisji zostało zarejestrowane pod osobnym numerem, a po trzech miesiącach i "wykonaniu czynności sprawdzających" prokurator dołączył je do głównego postępowania - wynika z pisma Marka Pasionka. To właśnie on prowadzi śledztwo smoleńskie.

Kolejne zawiadomienia złożył już szef MON Antoni Macierewicz, a nie jego ówcześni podwładni z Podkomisji. 12 czerwca 2017 r. trafiło do prokuratury pismo z podejrzeniem: członkowie komisji Millera nie dopełnili obowiązków i poświadczyli nieprawdę podczas przygotowywania raportu końcowego o katastrofie. Efekt? Nowy numer, a potem zawiadomienie też włączono do głównego śledztwa.

Pod koniec urzędowania w MON (listopad 2017 r.) Macierewicz wysłał nowe zawiadomienie. 2 stycznia tego roku prokurator wszczął więc śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez członków Komisji Millera. To postępowanie jest stosunkowo nowe i nadal trwa. Praktyka wskazuje, że zostanie dołączone do głównego śledztwa.

- Z uwagi na fakt, iż wszystkie zawiadomienia o przestępstwie są przedmiotem trwających postępowań przygotowawczych, nadto zawierają uzasadnienia opisujące ustalenia Podkomisji, a także materiał dowodowy, który stanowi tajemnicę śledztwa, nie mogą one zostać przekazane - podkreślił zastępca Ziobry. Czyli: prokuratura tych materiałów nie pokaże.

Ale decyzje prokuratury o włączaniu doniesień Macierewicza do głównego śledztwa mają drugie dno.

- Z punku widzenia ekonomi procesowej, jest to działanie nawet uzasadnione. Jednocześnie taki ruch pozwala uniknąć kłopotliwej sytuacji, gdy trzeba by było dość szybko umorzyć postępowanie. A tak, to na końcu głównego śledztwa te wątki będzie można na nowo wyłączyć i wtedy dopiero zdecydować, czy je umorzyć - mówi osoba z kręgu śledztwa smoleńskiego.